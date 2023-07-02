24 Канал прекратил трансляцию со спутника AMOS 4W: смотрите нас на ASTRA

2 июля 2023, 13:09
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С 1 июля 24 Канал прекратил сотрудничество с оператором спутника – израильской компанией SpaceCom. Еще с весны 2022-го российские террористы глушили сигнал AMOS, чтобы предотвратить распространение правды, которую мы рассказываем 24/7. Теперь вещание 24 Канала транслирует только спутник ASTRA.

24 Канал использует для трансляций только один спутник – ASTRA 4A. Однако, смотрит нас также можно в ютуби, фейсбуки, телеграмме и даже тектоке.

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Причина – массовые атаки окупантов

Среди главных причин прекращения сотрудничества со SpaceCom то, что оккупанты глушили сигнал 24 Канала по этому спутнику еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, периодически на нашей частоте в 10 раз мощнее поднимали сигнал с кремлевской пропагандой. Поэтому зрители могли видеть враждебную ИПСО.

В частности, 6 февраля 2023 г. хакеры пытались сломать телевизионный сигнал 24 Канала. В эфир запустили фейковое "обращение" Владимира Зеленского. Впрочем, оккупанты уже традиционно потерпели провал. Наши специалисты оперативно возобновили вещание.

Заметим, что с начала полномасштабной войны Россия постоянно атакует 24 канала. Однако, к каким бы схемам не прибег агрессор, скрыть правду и остановить нашу работу оккупантам не получится.

Какие параметры спутника ASTRA

С сентября 2022 года 24 Канал транслирует сигнал с ASTRA. Параметры следующие:

  • Астра4А 4,8*E
  • 11766 H
  • DVB-S2
  • 8PSK
  • 30000
  • FEC 2.3.
Обратите внимание! Также смотрите 24 Канал в ютубе, а еще читайте на сайте и в соцсетях. Мы ведь работаем 24/7 для наших зрителей. Наша команда борется с российской пропагандой и опровергает вражеские фейки, проводит журналистские расследования по военным преступлениям россиян, и главное – рассказывает правду о войне в Украине.
Автор: Юлія Лобурак