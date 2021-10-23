Российскую поэтессу не впустили в Украину из-за поездок в оккупированный Крым
Источник:Госпогранслужба
25-летнюю российскую поэтессу и автора проектов не впустили в Украину. В частности потому, что в 2020 году она незаконно посещала временно оккупированный Россией Крым.
Ей также запретили въезд в Украину на 3 года. По информации издания "Укринформ" речь идет о 25-летней Алисе Денисовой.
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Российскую поэтессу Денисову не впустили в Украину
Россиянка, незаконно посещая временно оккупированные территории Украины, нарушила украинское законодательство.
В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда, незаконно посещала временно оккупированную территорию Крыма. Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещения временно оккупированной территории Украины,
– рассказали в ведомстве.
Сама женщина объяснила, что на оккупированный полуостров она ездила на поезде в 2020 году. Гражданке России отказали в пропуске через госграницу и запретили въезд в Украину на 3 года. Денисова пыталась попасть в Украину из Испании.
Россиянку не пустили в Украину, потому что она незаконно посещала оккупированный Крым: смотрите видео
СМИ также написали, что Алиса Денисова, 1996 года рождения. Она в российской соцсети ВК публиковала информацию о своем пребывании в оккупированном Крыму.
В Госпогранслужбе опубликовали сообщения россиянки о пребывании в Крыму / Фото Госпогранслужба
Коротко о последних отказах Украины по въезду россиян
- В июне 2021 года украинские пограничники запретили актеру и телеведущему из России въезд в Украину. Все потому, что он незаконно посещал временно оккупированный Крым. Тогда активист Сергей Стерненко рассказал, что речь идет об Оскаре Кучере, который гастролировал в Крыму. Украинские пограничники якобы разрешили ему выступать в Одессе, а запрет на въезд выдали только после этого.
- В сентябре 2021 года в Украину пытался незаконно попасть топ-менеджер одного из российских холдингов. Однако россиянина не пустили на территорию Украины. Сотрудники ГПСУ на 3 года запретили ему въезд в Украину, ведь он незаконно посещал временно оккупированный Крым.
- В октябре 2021 года в СБУ направили обращение с просьбой запретить въезд трем артистам из России. В частности Басте, Ирине Круг и Елке, которые посещали Крым. У них запланированы концерты в Киеве в октябре и декабре.