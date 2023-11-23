До 50 сантиметров снега на Киевщине, может быть коллапс на дорогах: синоптики назвали дату

Вечером 23 ноября в Киеве снег, дует ветер и весь день держится минусовая температура. Впрочем, погода скоро значительно ухудшится. На какую дату объявили оранжевый уровень опасности – расскажет 24 Канал.

На странице Укргидрометцентра, посвященной погоде в Киеве и столичном регионе, появилось предупреждение о предстоящей непогоде. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в воскресенье 26 ноября и понедельник 27 ноября.

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Как изменится погода в Киеве

Днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидаются сложные погодные условия. Их отнесли ко второму (оранжевому) уровню опасности. Ненастье будет в столице и в Киевской области.

Прогнозируют сильные снегопады, прирост снежного покрова 20 – 30 сантиметров, в южных и восточных районах области до 50 сантиметров снега. Ветер усилится до 17 – 22 метров в секунду, местами по области 25 метров в секунду. Будут метели и снежные заносы, а на дорогах гололедица.

Сложные погодные условия приведут к затруднению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах,

– предупреждают синоптики.

Пожалуйста, будьте осторожны! Оставайтесь дома, если есть такая возможность, а если нет – тепло одевайтесь, не ходите под деревьями и не паркуйте авто где попало.

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Какая ситуация в столице с электричеством