Несмотря на запугивания России: майор ВСУ назвал важный результат нового "Рамштайна"

Состоялось 29-е заседание в формате "Рамштайн", который сейчас является ключевой платформой для координации международной помощи Украине. Новая встреча была организована руководителями минобороны Великобритании и Германии и объединила 52 страны и организации.

Майор ВСУ, журналист и экс-ведущий Егор Чечеринда в эфире 24 Канала, комментируя заседание "Рамштайн", которое состоялось 21 июля, отметил, что его результаты для Украины являются положительными.

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Европа не отошла от Украины

Лидирующую позицию в коалиции стран, которые предоставляют Украине военную помощь, вместо США теперь занимают Великобритания и Германия. Эти государства являются крупными производителями оружия.

По словам Чечеринды, лейтмотивом 29-й встречи в формате "Рамштайн" стало то, что несмотря на запугивание российской пропаганды и политиков, что кто-то "устал от Украины", что "Украина не нужна Европе", европейские партнеры остаются рядом с нашим государством. Вложения "Рамштайн" по итогам 2025 года в обороноспособность Украины оценивается в 43 миллиарда долларов.

Это самая большая цифра, начиная с 2022 года, начала полномасштабного вторжения. То есть с 2025-го мы на оборону от стран "Рамштайн" получим наибольшую сумму за эти три с половиной года,

– подчеркнул Чечеринда.

Отметим, что перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна достигла договоренностей с США о передаче Украине пяти систем Patriot.