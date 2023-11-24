За сутки из-за российских обстрелов в Херсонской области погибли 3 человека, еще 11 ранены, среди них дети
Источник:Александр Прокудин
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, россияне 119 раз обстреливали Херсонщину. К сожалению, есть погибшие.
Война России против Украины продолжается и ежедневно уносит жизни и военных, и гражданских. От постоянных обстрелов особенно страдают Юг и Восток Украины – эти регионы россиянам проще достать.
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Подробно об обстрелах от Прокудина
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 – получили ранения, из них 2 ребенка,
– написал он.
В течение суток с 6 утра 23 ноября по 6 утра 24 ноября оккупанты выпустили 638 снарядов из разнообразного оружия.
Враг бил из:
- минометов;
- артиллерии;
- "Градов";
- танков;
- автоматических станковых гранатометов (АГС);
- БПЛА;
- авиации.
По Херсону оккупанты выпустили 91 снаряд.
Россия утюжит Херсон и область
- 23 ноября сообщалось, что Россия убила пожилого велосипедиста. Бериславец просто ехал по улице, когда его поразили из беспилотника. А из-за обстрела Херсона в больнице оказались дети – 15-летний мальчик и его 11-летняя сестренка.
- Парень получил травмы головы, ноги и спины, у девочки ранено лицо и произошла острая реакция на стресс.
- Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань говорит, что оккупанты бьют по региону из всего спектра вооружения. Наиболее активно применяют управляемые авиабомбы, так называемые КАБы, подробно читайте здесь.