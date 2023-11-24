За сутки из-за российских обстрелов в Херсонской области погибли 3 человека, еще 11 ранены, среди них дети

24 ноября 2023, 09:13
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Александр Прокудин

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, россияне 119 раз обстреливали Херсонщину. К сожалению, есть погибшие.

Война России против Украины продолжается и ежедневно уносит жизни и военных, и гражданских. От постоянных обстрелов особенно страдают Юг и Восток Украины – эти регионы россиянам проще достать.

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Подробно об обстрелах от Прокудина

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 – получили ранения, из них 2 ребенка,
– написал он.

В течение суток с 6 утра 23 ноября по 6 утра 24 ноября оккупанты выпустили 638 снарядов из разнообразного оружия.

Враг бил из:

  • минометов;
  • артиллерии;
  • "Градов";
  • танков;
  • автоматических станковых гранатометов (АГС);
  • БПЛА;
  • авиации.

По Херсону оккупанты выпустили 91 снаряд.

Россия утюжит Херсон и область

  • 23 ноября сообщалось, что Россия убила пожилого велосипедиста. Бериславец просто ехал по улице, когда его поразили из беспилотника. А из-за обстрела Херсона в больнице оказались дети – 15-летний мальчик и его 11-летняя сестренка.
  • Парень получил травмы головы, ноги и спины, у девочки ранено лицо и произошла острая реакция на стресс.
  • Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань говорит, что оккупанты бьют по региону из всего спектра вооружения. Наиболее активно применяют управляемые авиабомбы, так называемые КАБы, подробно читайте здесь.

Автор: Ірина Чеботнікова