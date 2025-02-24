Наши сердца разорваны, но мы есть, – ведущая 24 Канала эмоционально о 3 годах полномасштабной войны

24 февраля 2022 года началось открытое вооруженное полномасштабное вторжение России в Украину. Кровавый диктатор Владимир Путин объявил о начале так называемой "СВО", целью которой была демилитаризация и денацификация Украины. За считанные минуты российские ракеты, выпущенные с территории Беларуси и временно оккупированного Крыма, атаковали украинские аэродромы и военные объекты по всей стране.

Сколько граждан осталось в Украине, какое количество выехало за границу, где украинцев проживает больше всего, сколько людей погибло, на какую сумму Россия нанесла ущерб Украине и какие сферы и области пострадали сильнее всего – подробно о последствиях российского вторжения рассказала ведущая 24 Канала Инна Набок.

Не пропустите 3 года полномасштабной войны․ Мир меняется, а Украина воюет несмотря на предательство ближайшего союзника

3 года полномасштабной войны

Вторжение России в 2022 году стало новой, острой фазой российско-украинской войны, которая началась еще в 2014 году. Россияне надеялись на быстрый захват Украины, но уже с первых часов они столкнулись с бешеным отпором. Военное сопротивление организовали не только бойцы Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии, но и обычные граждане, которые объединялись в отряды территориальной обороны. Добровольческие формирования и волонтерские организации стали важной частью борьбы.

Инна Набок отметила, что мы все помним, как в первые месяцы войны жители Харьковской и Черниговской областей выходили на улицы без оружия, останавливая российскую технику. Помним о протестных акциях в Херсоне, Энергодаре и Мелитополе, где люди держали украинские флаги и отказывались от сотрудничества с оккупантами. Киев и Одесса также стали центрами сопротивления, когда люди создавали "коктейли Молотова" и останавливали бронетехнику голыми руками.

Таких примеров борьбы и героизма украинских гражданских немало. О них пишут книги, снимают фильмы. Украина выстояла, хоть и изменилась. Хотя разрушены наши города и села и разорванные сердца, но мы есть. Я благодарю нашим Силам обороны и каждому, кто продолжает бороться,

– подчеркнула она.

Сколько людей проживает в Украине и сколько погибло

За 3 года после начала войны Украина пережила значительные демографические изменения. По информации ООН, с февраля 2022 года население страны сократилось на 10 миллионов человек, что составляет около четверти от первоначального количества. Демографы прогнозируют, что депопуляция страны станет постоянным процессом. По состоянию на июль 2024 года, по данным, основанным на показателях трех операторов мобильной связи, в Украине оставалось около 30 миллионов человек, хотя Министерство экономики оценивает эту цифру в 33 миллиона.

Количество жертв среди гражданского населения продолжает расти. В 2024 году количество погибших и раненых из-за действий российских войск увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом. Особенно тревожный рост пострадавших среди детей: в первой половине 2024 года было больше погибших и раненых детей, чем за весь 2023 год. Согласно данным ООН, с начала вторжения погибли по меньшей мере 12 456 человек, среди которых 669 детей. Реальное количество жертв может быть значительно выше.

Дополнительно, по данным опроса ЮНИСЕФ, каждый пятый ребенок в Украине потерял близкого родственника или друга с начала войны. Смерть и разрушения стали обыденностью для каждого ребенка в Украине, что лишает их настоящего детства.

Смотрите также Не оставить войну детям, не проиграть внутри Украины: мысли военных о 3 годах большой войны

Где больше всего проживает украинских беженцев

Относительно украинских беженцев, на середину января 2025 года почти 6,9 миллиона человек были зарегистрированы как беженцы из Украины, из них около 6,3 миллиона поселились в Европе. Больше всего украинцев сначала находились в Польше, а затем лидерство перешло к Германии. В Польше на данный момент временную защиту получили более 993 тысяч украинцев, хотя за весь период войны этот статус был предоставлен почти 1,9 миллиона человек.

По состоянию на середину января 2025 года в Германии временную защиту имели более 1,24 миллиона украинцев. По исследованиям Центра экономической стратегии, после трех лет войны за рубежом находится 5,2 миллиона украинцев. При этом доля мужчин среди украинских беженцев за рубежом выросла на 9% по сравнению с предыдущими исследованиями.

Интересно Начнется новая война, – Дуда жестко отреагировал на переговоры России и США

Какой ущерб Россия нанесла Украине и какие сферы пострадали больше всего

Относительно разрушений и убытков, нанесенных российской агрессией, по подсчетам Киевской школы экономики, общая сумма прямых убытков, нанесенных инфраструктуре Украины, на ноябрь 2024 года достигла 170 миллиардов долларов. Ранее, в январе 2024 года, эти потери оценивали в 155 миллиардов долларов.

Наибольшие убытки понесли жилой фонд, транспортная инфраструктура и энергетика. В частности, жилой сектор понес наибольшие потери – более 60 миллиардов долларов. По состоянию на ноябрь 2024 года было повреждено или разрушено 236 тысяч жилых зданий, из которых 209 тысяч – частные дома, 27 тысяч – многоквартирные дома, а также 60 общежитий. Наибольшие разрушения произошли в Донецкой, Харьковской, Луганской, Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

Смотрите также Обмен "всех на всех": Зеленский сказал, с чего должно начаться завершение войны в Украине

Потери в коммунальном хозяйстве составляют 3,5 миллиарда долларов. Пострадали 1000 котельных, 214 центральных тепловых пунктов и 354 километров теплосетей. Убытки от разрушений транспортной инфраструктуры, в частности дорог, портов и авиационной отрасли, оцениваются в 38,5 миллиарда долларов. За время войны в Украине было уничтожено или повреждено 260 тысяч автомобилей.

Кроме того, более 4 тысяч учебных заведений, среди которых 229 школ, 110 детских садов и 97 университетов, получили повреждения или уничтожения. Также было разрушено или повреждено более 1500 медицинских учреждений. Убытки в культурном наследии Украины составляют около 4 миллиардов долларов.

Сила в единстве

На временно оккупированных территориях российские захватчики активно пытаются стереть украинский язык, культуру и историю. Они реализуют политику геноцида, уничтожая все украинское.

Полномасштабное нападение России является еще одной попыткой сломать Украину, превратить суверенное государство в симулятор, а ее народ на население, подобное российскому.

Сегодня уже каждый из нас понимает, что эта страшная война против Украины готовилась давно, а в латентных и даже гибридных продолжалась в течение всех лет нашей независимости,

– отметила Инна Набок.

Эта война коснулась каждой семьи. Каждый из нас проходит это испытание по-своему, но для многих общим остается стремление к победе, желание уничтожить врага и отстоять независимость Украины. Это стремление и является тем, что побуждает к действиям и мобилизует силы. Поэтому, в войне на выносливость, часть которой длится уже 3 года, каждый из нас является важным для победы.