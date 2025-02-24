В Киеве начался саммит по случаю 3-летия полномасштабного вторжения. Анджей Дуда высказался относительно того, какими видит переговоры об окончании войны России против Украины.

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"Все хотят мира. Но он должен быть справедливым, долгосрочным и должен базироваться на гарантиях безопасности. Более того, Украина должна быть представлена с самого начала официальных переговоров. Иначе недолговременный мир быстро перейдет в новую войну, возможно даже более кровавую", – сказал Дуда.