Попри засторогу Києва щодо проведення перемовин про Україну без України перший, так би мовити їх раунд, відбувся за участі лише американської і російської делегацій у Саудівській Аравії. Дональд Трамп прямо говорить, що присутність Зеленського на переговорах неважлива. Анджей Дуда розкритикував такий підхід американського президента під час саміту у Києві з нагоди 3-річниці повномасштабного вторгнення, передає 24 Канал.

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Без розмов за спиною у Києва

Польський лідер наголосив, що усі в Європі хочуть миру. Однак він має бути справедливим, довгостроковим і базуватися на гарантіях безпеки.

"Ба більше, Україна має бути представлена від самого початку офіційних переговорів", – зауважив політик. Він пояснив, що без участі Києва досягти тривалого миру не вдасться. А тимчасове перемир'я швидко переросте у нову війну, можливо, навіть більш криваву.

Нагадаємо, що 22 лютого Дуда зустрівся із Трампом у Вашингтоні. Президент Польщі переконував очільника США продовжувати допомогу України, без якої у неї немає шансів вистояти.

До слова, цього тижня президент Франції та прем'єр Британії відвідають американську столицю. Вони спробують відмовити Трампа від формату двосторонніх перемовин із Росією.