"Выходим на финишную прямую": Резников назвал 3 ключевые вещи, необходимые для контрнаступления
Алексей Резников объяснил, надеется ли он на удачное украинское контрнаступление. Министр обороны Украины заверил, что не просто надеется, он верит в него.
Алексей Резников в интервью в эфире телемарафона выразил убеждение, что многое сделано для того, чтобы контрнаступление было удачным. Ведь, если не будет уверенности в наших генералах, Генштабе – от Главкома до командующих АТО ОСУ, соответствующих командующих видами и родами, – нет смысла идти.
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Что сказал Резников о контрнаступлении ВСУ
Министр обороны Украины объяснил, что в контрнаступлении ВСУ все должно быть спланировано и продумано.
Алексей Резников назвал три ключевых вещи в контрнаступлении Вооруженных Сил Украины:
- наличие вооружения, которое необходимо и будет использовано;
- подготовленные люди – наши защитники и защитницы. Речь идет об обученных бойцах, знающих свой план на своем уровне;
- обеспечение этого наступления всеми необходимыми вещами. Речь идет о постоянном восстановлении всего необходимого – снарядов, амуниции, топлива, одежды, защиты и так далее.
Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: "Да, все готово". А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, Главкому и его команде будет понятно, как, где и когда,
– объяснил глава Минобороны Украины.
Контрнаступление ВСУ: последние заявления
- 1 мая издание CNN написало, что последние 72 часа показали, что Россия не готова к контрнаступлению Украины. По данным аналитиков, у России с этим серьезные проблемы. Кроме того, украинские власти публично не озвучивали дату контрнаступления. Но издание отмечает, что, возможно, оно уже началось, возможно, еще несколько недель. Именно этот факт является значительным показателем успеха Украины на этом пути.
- Буквально перед этим глава украинской разведки заверил, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины будет насчитывать "десятки и сотни разных действий". Именно от него будет зависеть, как будет развиваться широкомасштабная война. Детальнее о позиции советника Андрея Ермака – читайте по ссылке.