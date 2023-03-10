В Одесской области 3-летняя девочка утонула в бочке с водой
Источник:Суспільне
В одном из населенных пунктов Одесской области произошел несчастный случай – маленькая девочка утонула в бочке с водой. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.
В комментарии журналистам спикер Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская констатировала, что трехлетний ребенок утонул. Отметим, что об этом стало известно утром 10 марта.
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Родители нашли ребенка мертвым
Очевидно, этот инцидент стал страшным шоком для родителей ребенка, фактически нашедших свою трехлетнюю дочь мертвой в бочке, что стояла во дворе.
Ее нашли мертвой родители. Полицейские открыли производство с пометкой "несчастный случай",
– написали СМИ со ссылкой на Любовь Гордиевскую.
Вместе с тем, они отметили, что правоохранители проводят следствие по этому делу. В некоем будущем будут его результаты.24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшей девочки. Светлая ей память.
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Никто не застрахован от несчастных случаев
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