В одном из населенных пунктов Одесской области произошел несчастный случай – маленькая девочка утонула в бочке с водой. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.

В комментарии журналистам спикер Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская констатировала, что трехлетний ребенок утонул. Отметим, что об этом стало известно утром 10 марта.

Смотрите также Летучая смерть: что известно о крылатых ракетах Х-101 и как им противостоять

Родители нашли ребенка мертвым

Очевидно, этот инцидент стал страшным шоком для родителей ребенка, фактически нашедших свою трехлетнюю дочь мертвой в бочке, что стояла во дворе.

Ее нашли мертвой родители. Полицейские открыли производство с пометкой "несчастный случай",

– написали СМИ со ссылкой на Любовь Гордиевскую.

Вместе с тем, они отметили, что правоохранители проводят следствие по этому делу. В некоем будущем будут его результаты.

выражает соболезнования всем родным и близким погибшей девочки. Светлая ей память.

Смотрите также Без шансов на выживание: почему Россия сгорит к осени

Никто не застрахован от несчастных случаев