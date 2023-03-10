У коментарі журналістам речниця Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська констатувала, що трирічна дитина потонула. Зауважимо, що про це стало відомо вранці 10 березня.
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Батьки знайшли дитину мертвою
Очевидно, цей інцидент став страшним шоком для батьків дитини, що фактично знайшли свою трирічну доньку мертвою у діжці, яка стояла у дворі.
Її знайшли мертвою батьки. Поліцейські відкрили провадження з поміткою "нещасний випадок",
– написали ЗМІ з посиланням на Любов Гордієвську.
Разом з тим вони зазначили, що правоохоронці проводять слідство у цій справі. У не декому майбутньому будуть його результати.
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Ніхто не застрахований від нещасних випадків
- У четвер, 9 березня, на території Рівненської області, а саме на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" поблизу селища Рокитне, трапилась смертельна дорожньо-транспортна пригода. Власне, легковий виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок цього загинуло двоє людей літнього віку.
- Окрім того, від початку повномасштабної війни українці щодня страждають від ворожих обстрілів. Зокрема, днями російська ракета вбила дві сім'ї у Львівській області. Одна з родин переїхала на Захід нашої держави з міркувань безпеки. Цей інцидент вкотре засвідчує, що нехтувати повітряною тривогою не можна у жодному разі.
- Разом з тим у центрі Свідків Єгови в Гамбурзі, що в Німеччині, невідомий вирішив влаштувати жорстоку стрілянину. Через неї загинуло, за попередньою інформацією, 8 осіб. Досі невідомо, що стало мотивом для зловмисника для скоєння такого масового убивства.