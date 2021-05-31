3 миллиарда евро за демократию: у Лукашенко отреагировали на предложение ЕС

Евросоюз 28 мая подготовил Беларуси финансовую поддержку на 3 миллиарда евро, если страна пойдет по демократическому пути. У Лукашенко ответили, что этих денег недостаточно.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью.

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Ответ Беларуси на предложение ЕС

Маковей заявил, что власти Беларуси якобы слышат об этих миллиардах еще с 2010 года. Однако он заверил, что "тогда, по-моему, нам обещали 5 миллиардов, но сейчас цифра немного уменьшилась".

"Не видно было и тех 5 миллиардов, и эти 3 миллиарда, которые якобы уже лежат в сейфах Евросоюза для построения новой демократической Беларуси. Это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это доля в нашем экспорте", – заявил политик режима Лукашенко.

Кстати, комплексный план финансовой поддержки Беларуси на сумму 3 миллиарда евро Евросоюз подготовил в случае, если в стране начнутся демократические преобразования. А перед тем, 25 мая, ЕС заморозил 3 миллиарда евро помощи Беларуси из-за задержания Романа Протасевича.

Краткая предыстория

В Минске 23 мая якобы из-за заминирования посадили самолет, летевший из Афин в Вильнюс.

На его борту находился экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Их белорусские власти задержали. Кстати, взрывчатки в самолете так и не нашли.

Многие цивилизованные страны осудили такие действия, остановили авиационное сообщение со страной.

30 мая Украина и еще 20 стран-членов международной коалиции за свободу СМИ осудили перехват самолета Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Также они требуют освободить оппозиционера.