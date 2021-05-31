В трех областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели предупреждают о пожарной опасности 31 мая в трех областях Украины. Речь идет о большинстве районов Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Во всех остальных областях Украины угрозы пожаров нет. В то же время в 3 восточных регионах объявили II уровень опасности.

К теме Накануне лета Карпаты засыпает снегом: фото

Средняя температура воздуха в этих областях будет колебаться в пределах +21...+24 градусов.



Пожарная опасность в Украине / Карта Укргидрометцентра

Непогода в Украине

В Кривом Роге 29 мая дожди затопили улицы, дома и супермаркет "Ашан".

В тот же день молния попала в два дома на Черниговщине. В результате пожара те сгорели. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

30 мая Житомир затопило на столько, что горожане плавали по улицам на надувных матрасах и катались на гидроцикле.

31 мая Карпаты замело снегом. На вершине Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до нуля.