В трех областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

31 мая 2021 , 09:46
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Источник:

ГСЧС

Спасатели предупреждают о пожарной опасности 31 мая в трех областях Украины. Речь идет о большинстве районов Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Во всех остальных областях Украины угрозы пожаров нет. В то же время в 3 восточных регионах объявили II уровень опасности.

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Средняя температура воздуха в этих областях будет колебаться в пределах +21...+24 градусов.


Пожарная опасность в Украине / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! 31 мая в Украине прохладно. Больше всего температура воздуха опустилась в западных областях – до +13...+17 градусов. В то же время на юге столбики термометров поднялись до + 20...+24 градусов. Кроме того, в Западной и Южной Украине идет дождь.

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Автор: Софія Мінджоса