30-часовая операция ВСУ: 3 ОШБр освободила населенный пункт Надежда в Луганской области

Третья штурмовая бригада использовала свои силы и смогла восстановить контроль над населенным пунктом Надежда в Луганской области. Общая площадь освобожденных от врага территорий – три квадратных километра.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение бригады.

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Село Надежда освобождено от оккупантов

Бойцы 1-го штурмового батальона 3 ОШБр провели 30-часовую операцию и освободили от российских захватчиков населенный пункт Надежда. ВСУ использовали технику и провели успешный штурм села. В результате их действий были разбиты российские позиции, а несколько десятков оккупантов – уничтожены.

Взятие Надежды стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в ноль механизированных полков 752 и 254 20-й армии России,

– отмечает командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Украинские защитники отметили, что такая судьба ждет каждого оккупанта, посягающего на нашу землю.

Надежда – это маленькая деревня в Сватовском районе Луганской области. Оно находится недалеко от так называемой серой зоны. По данным DeepState, оккупанты с того направления наносили удары по позициям Вооруженных Сил Украины.

ВСУ освободили село Надежда: показываем на карте

Луганская область почти полностью оккупирована россиянами. Наконец-то ее часть снова оказалась под украинским флагом. Последний раз масштабную операцию в Луганской области ВСУ проводили в 2023 году, когда освободили из-под оккупации другую деревню, нанеся немалые потери врагу. Там погибло около 100 кадровых российских солдат, а с украинской стороны даже не было ни одного раненого бойца.