3 ракеты выпустили с территории оккупированного Крыма: детали о ночном обстреле Одесской области

В ночь на 8 апреля российские захватчики выпустили из оккупированного Крыма 3 управляемые ракеты. Как следствие – были повреждены 2 здания, также есть пострадавшие.

Представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире всеукраинского марафона сказал, что удар нанесли из ракетного комплекса "Бастион", передает 24 канал.

Важно Ракетный удар по Одесской области повредил объекты инфраструктуры

Это произошло с территории временно оккупированного Крыма. Российские захватчики попали в 2 объекта инфраструктуры. К сожалению, предварительно есть раненые и погибшие.

Спасательная операция не до конца завершена, поэтому подробнее об этом можно будет говорить позже,

– сказал Братчук.

Ранее в Одесской области рассказали, что оккупанты продолжают вести воздушную разведку объектов военной инфраструктуры в области.

Предыдущие атаки Одесской области

Накануне оккупанты в очередной раз пытались атаковать Одесскую область – выпустили российскую ракету морского базирования "Калибр". Впрочем, ВСУ сбили ее в районе областного центра. К сожалению, перед этим врагу удалось уничтожить резервуары с горючим и повредить хозяйственные постройки.

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