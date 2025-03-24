Третья штурмовая бригада создала собственный Полк беспилотных систем

3 ОШБр запустила новое подразделение – Полк беспилотных систем. Он перенял все лучшее от Третьей штурмовой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 3-й отдельной штурмовой бригады.

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Что известно о новом Полк во вселенной Тройки

Военные отмечают, что уничтожать врага технологиями – теперь национальный спорт. Именно поэтому 3 ОШБр запустила владелец Полк беспилотных систем

Потому что все лучшее от Тройки – теперь в новом подразделении: опытные командиры, топовое обеспечение и качественная подготовка. Готовься ставить новые рекорды,

– отмечают там.

Третья штурмовая отмечает, что в новый полк БПС входят пилоты, инженеры и айтишники, саперы, механики и электрики. Бойцы, которые атакуют, разведывают, совершенствуют или обеспечивают бесперебойную работу на передовой. "Каждый - по призванию и на своем месте", – отмечают военные.

Выбрать вакансию в Полку беспилотных систем можно на сайте drones.ab3.army.

Кстати, Третья штурмовая недавно стала Третьим армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого. По словам командира, основами построения армейского корпуса являются боевая подготовка, профессиональный сержантский корпус, работа с управлением, планированием, и технологичность.