Ликвидировали целое подразделение оккупантов: в 3 штурмовой бригаде показали работу под Бахмутом

14 августа 2023, 21:01
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3 отдельная штурмовая бригада

В 3-й отдельной штурмовой бригаде показали, как их бойцы смогли ликвидировать целое подразделение российских военных. Это произошло под украинским городом Бахмут.

Кроме того, наши защитники также разбили колонну российской техники в том же направлении. Среди ликвидированных оккупантов был также и командир армии страны-агрессора.

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Как работала 3 штурмовая бригада возле Бахмута

Украинские военные отметили, что противник попытался контратаковать позиции нашей армии в районе населённого пункта Андреевка Донецкой области. Туда россияне привлекли резервы, в частности, подразделения 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, однако все было бесполезно.

Штурмовики успешно отбили атаку, наступление потерпело провал, а россияне – весомые потери среди техники и живой силы,
– отметили в 3 штурмовой бригаде.

Защитники отметили, что в результате этой операции смогли ликвидировать командира взвода "Эспаньола" страны-агрессора, а также целую вражескую роту.

3 штурмовая бригада уничтожила целую роту россиян / Видео из телеграм-канала 3 штурмовой бригады

Напоследок они подчеркнули, что около 40 оккупантов стали "двухсотыми", еще 25 –  "трехсотыми", к тому же получили поражение 3 танка Т-90М и 2 боевые бронированные машины захватчиков.

Как украинские военные уничтожили вражеские танки

Командующий 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий показал, как его военные совместно с 2 механизированным батальоном и 1 штурмовым батальоном отбили вражескую атаку на украинские позиции.

Как 3 штурмовая уничтожала российские танки / Видео из телеграм-канала Андрея Белецкого

Кроме того, совместно с дронами подразделения "Асгард" группы "Очи" в районе Андреевки Бахмутского направления наши защитники смогли уничтожить вражеские танки. В частности, тогда они поразили 3 танка Т-90М.

Что происходит на Бахмутском направлении

  • Владимир Зеленский 14 августа посетил Донецкую область с рабочим визитом. В частности, он побывал на фронте, посетил наших военных и лично узнал положение на линии столкновения с оккупантами.
  • В тот же день украинские военные уничтожили вражеский самолет Ка-52 на Бахмутском направлении. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что давно уже не было уничтожения таких целей на фронте.
  • В Генштабе ВСУ также отметили, что российские военные вели напрасные наступательные действия в направлении Клещеевки Донецкой области. Также оккупанты пытались наступать на Бахмутском и Купянском направлениях.

Автор: Владислав Кравцов