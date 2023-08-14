Ликвидировали целое подразделение оккупантов: в 3 штурмовой бригаде показали работу под Бахмутом

В 3-й отдельной штурмовой бригаде показали, как их бойцы смогли ликвидировать целое подразделение российских военных. Это произошло под украинским городом Бахмут.

Кроме того, наши защитники также разбили колонну российской техники в том же направлении. Среди ликвидированных оккупантов был также и командир армии страны-агрессора.

Интересно Подтянули артиллерию и дроны: Жданов предположил намерения оккупантов на Бахмутском направлении

Как работала 3 штурмовая бригада возле Бахмута

Украинские военные отметили, что противник попытался контратаковать позиции нашей армии в районе населённого пункта Андреевка Донецкой области. Туда россияне привлекли резервы, в частности, подразделения 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, однако все было бесполезно.

Штурмовики успешно отбили атаку, наступление потерпело провал, а россияне – весомые потери среди техники и живой силы,

– отметили в 3 штурмовой бригаде.

Защитники отметили, что в результате этой операции смогли ликвидировать командира взвода "Эспаньола" страны-агрессора, а также целую вражескую роту.

3 штурмовая бригада уничтожила целую роту россиян / Видео из телеграм-канала 3 штурмовой бригады

Напоследок они подчеркнули, что около 40 оккупантов стали "двухсотыми", еще 25 – "трехсотыми", к тому же получили поражение 3 танка Т-90М и 2 боевые бронированные машины захватчиков.

Как украинские военные уничтожили вражеские танки

Командующий 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий показал, как его военные совместно с 2 механизированным батальоном и 1 штурмовым батальоном отбили вражескую атаку на украинские позиции.

Как 3 штурмовая уничтожала российские танки / Видео из телеграм-канала Андрея Белецкого

Кроме того, совместно с дронами подразделения "Асгард" группы "Очи" в районе Андреевки Бахмутского направления наши защитники смогли уничтожить вражеские танки. В частности, тогда они поразили 3 танка Т-90М.

Что происходит на Бахмутском направлении