Пропаганда РФ обвиняет Украину в срыве мирного процесса после переговоров Трампа и Путина

Российская пропаганда обвиняет Украину в срыве мирных инициатив Трампа после его переговоров с Путиным. Центр противодействия дезинформации отмечает, что Кремль пытается переложить ответственность на Киев, хотя именно РФ осуществила массированную дроновую атаку на Украину.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ЦПД. Российская пропаганда активно распространяет сообщения о якобы срыве Украиной договоренности о прекращении огня.

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Кремль пытается обвинить Украину в срыве мирных инициатив Трампа

В то время как именно Россия осуществила массированную дроновую атаку по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины сразу после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Ru-пропаганда активно тиражирует сообщения, будто Украина срывает договоренность о прекращении огня. В частности российское Минобороны обвиняет Украину в атаке на российский объект энергетической инфраструктуры, заявляя, что это провокация для срыва мирных инициатив президента США. С аналогичным заявлением выступил и представитель Кремля Дмитрий Песков, обвинив Киев в "отсутствии договороспособности",

– говорится в заметке.

В ЦПД обращают внимание, что эти заявления звучат после массированной дроновой атаки по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, которую РФ осуществила сразу после переговоров Дональда Трампа с Путиным.

В сообщении указано, что Россия пытается исказить реальность и переложить на Украину ответственность за срыв договоренностей о прекращении огня, что на самом деле были инициированы провокациями со стороны РФ.

Такой тактикой Москва пытается затянуть войну и саботировать мирные инициативы.