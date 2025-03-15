"Мяч на поле России": Зеленский рассказал о заключении 30-дневного перемирия

Договоренность о временном прекращении огня, которую удалось обсудить на встрече в Саудовской Аравии –это серьезный шаг для будущего мира в Украине. Наше государство и партнеры уже поддержали эту идею, ожидается ответ российской стороны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга 15 марта.

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Ответ России решит судьбу перемирия

Президент Украины отметил, что своим ответом на предложение заключить 30-дневное перемирие Россия покажет, хочет ли она завершить войну. Сейчас все ожидают услышать позицию Кремля.

Мы действительно достигли успеха на встрече в Саудовской Аравии. Это надо продолжать. Все согласились с позицией Украины, что если Украина пошла на перемирие – это должно быть безусловное перемирие на 30 суток. Мы это поддерживаем, что подготовить план действий для устойчивого мира,

– отметил Владимир Зеленский.

Глава государства сказал, что сейчас "все на стороне России", то есть именно от Кремля зависит будущее временное прекращение огня.

Россия взамен этого согласна прекратить боевые действия, но перемирие, по словам Владимира Путина, остается вопрос, как этот термин будет использоваться сторонами. Российский диктатор также говорил, что для завершения войны "мирными средствами" есть много вопросов. По словам президента Украины, сторонам не нужно поддерживать все предложения России, нельзя идти на их "но". Зеленский надеется, что США смогут надавить на Москву, чтобы заключить перемирие.

Если же приостановление боевых действий состоится, а Россия нарушит режим тишины, то Украина продолжит свою защиту. Владимир Зеленский добавил, что договоренность о перемирии должна содержать четкие сроки, чтобы Россия не превратила его в "вечный замороженный конфликт".