Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, к каким последствиям для Украины может привести прекращение огня. Также Владимир Зеленский отметил, что во время возможного 30-дневного перемирия нужно заключить соглашение о следующих шагах мирного процесса, но он не уверен, что "30 дней будет достаточно".

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У украинцев будут "связаны руки"

Свитан подчеркнул, что полностью остановить боевые действия практически невозможно, ведь линия фронта имеет длину около 1,5 тысяч километров, на которой с обеих сторон сосредоточено 1,5 миллиона вооруженных людей.

Можно лишь замедлить интенсивность ведения боев, например, уменьшением поставок военной техники, боеприпасов, а также разведданных. Однако остановить огонь – нереально,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Боевые действия могут остановиться, по его мнению, только, когда украинская армия выйдет на границы 1991 года и создаст определенную буферную зону, в которую зайдут войска ООН как миротворцы. Тогда можно будет говорить о полном прекращении огня.

Однако, если перемирие будет сейчас, то россияне будут пытаться собрать технику, боеприпасы, набрать личный состав в достаточном количестве,

– отметил военный эксперт.

Россияне, по словам Свитана, сделали запас резервистов, и с января 2025 года более их 100 тысяч проходят тренировки на полигонах.

Россия хоть и несет большие потери, но ее экономика в 10 раз мощнее украинской. К тому же российская поставлена на военные рельсы, и во время перемирия увеличение производства сил и средств у россиян будет происходить в 10 раз быстрее, чем у нас,

– отметил военный эксперт.

Они будут производить технику и вооружение, закупать его в Северной Корее, Китае и накапливать вдоль линии боестолкновения. Причем подвозить они смогут без проблем, ведь у украинских военных будут "связаны руки" и они не смогут по ним работать.

Это очень страшно, когда весь боезапас россиян, в течение как минимум месяца, будет накоплен у линии фронта. Мы не выдержим удар всех сил и средств, которые будут у врага и можем потерять тысячи людей, а также территории,

– подчеркнул Роман Свитан.

Поэтому, по мнению полковник ВСУ в запасе, ничего хорошего для Украины остановка боевых действий однозначно не даст. К тому же Европа на сегодня не сможет помочь, ведь только развивает военное производство. В то же время США, договорившись с Кремлем, могут остановить военную помощь, как уже делали это раньше.

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин 18 марта провели телефонный разговор и, в частности, договорились об отказе от ударов по энергетике на 30 дней.

Позже спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уточнил, что должны прекратиться удары не только по объектам энергетики, но и по инфраструктуре в целом.

Президент Украины заявил, что поддержит это перемирие. Однако, по его словам, может произойти так, что "Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать". Зеленский добавил, что Украина будет отвечать.