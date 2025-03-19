Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, до яких наслідків для України може призвести припинення вогню. Також Володимир Зеленський зауважив, що під час можливого 30-денного перемир'я потрібно укласти угоду про наступні кроки мирного процесу, але він не впевнений, що "30 днів буде достатньо".

До теми 30-денне перемир'я в Україні: що відомо про домовленість США та Росії

В українців будуть "зв'язані руки"

Світан підкреслив, що повністю зупинити бойові дії практично неможливо, адже лінія фронту має довжину близько 1,5 тисячі кілометрів, на якій з обох сторін зосереджено 1,5 мільйона озброєних людей.

Можна лише уповільнити інтенсивність ведення боїв, наприклад, зменшенням постачання військової техніки, боєприпасів, а також розвідданих. Проте зупинити вогонь – нереально,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Бойові дії можуть зупинитися, на його думку, лише, коли українська армія вийде на кордони 1991 року і створить певну буферну зону, в яку зайдуть війська ООН як миротворці. Тоді можна буде говорити про повне припинення вогню.

Однак, якщо перемир'я буда зараз, то росіяни намагатимуться назбирати техніку, боєприпаси, набрати особовий склад в достатній кількості,

– зауважив військовий експерт.

Росіяни, за словами Світана, зробили запас резервістів, і з січня 2025 року понад їх 100 тисяч проходять тренування на полігонах.

Росія хоч і зазнає великих втрат, але її економіка у 10 разів потужніша за українську. До того ж російська поставлена на воєнні рейки, і під час перемир'я збільшення виробництва сил та засобів у росіян відбуватиметься у 10 разів швидше, ніж у нас,

– зазначив військовий експерт.

Вони будуть виробляти техніку та озброєння, закупати його у Північної Кореї, Китаї і накопичувати вздовж лінії боєзіткнення. Причому підвозити вони зможуть без проблем, адже в українських військових будуть "зв'язані руки" і вони не зможуть по них працювати.

Це дуже страшно, коли увесь боєзапас росіян, впродовж щонайменше місяця, буде накопичений біля лінії фронту. Ми не витримаємо удар усіх сил та засобів, які будуть у ворога і можемо втратити тисячі людей, а також території,

– наголосив Роман Світан.

Тому, на думку полковник ЗСУ в запасі, нічого гарного для України зупинка бойових дій однозначно не дасть. До того ж Європа на сьогодні не зможе допомогти, адже лише розвиває військове виробництво. Водночас США, домовившись з Кремлем, можуть зупинити військову допомогу, як вже робили це раніше.

Нагадаємо, що Дональд Трамп і Владімір Путін 18 березня провели телефонну розмову і, зокрема, домовились про відмову від ударів по енергетиці на 30 днів.

Пізніше спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф уточнив, що мають припинитися удари не тільки по об'єктах енергетики, але й по інфраструктурі загалом.

Президент України заявив, що підтримає це перемир'я. Однак, за його словами, може статися так, що "Росія битиме по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати". Зеленський додав, що Україна буде відповідати.