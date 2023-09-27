Можно достать сотни ракет, – Свитан объяснил особенности применения С-300

Российские оккупанты имеют более 5 тысяч ракет к системам С-300. В Украине ситуация похуже, но тут помогают международные партнеры.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, напомнив, что оккупанты еще и используют ракеты С-300 для ударов по наземным целям. Это создает некоторые проблемы.

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Есть ли в Украины возможность пополнять ракеты до С-300

Как отметил Свитан, к сожалению, Украина не производит ракеты к ЗРК С-300. Есть информация, что Болгария может производить определенные ракеты для этого комплекса. Поэтому в перспективе было бы важно наладить сотрудничество или организовать такое производство в Украине, если это возможно.

Этот комплекс выполняет боевые задания. Особенно против крылатых ракет. Обычно пускают одновременно две ракеты, и они с коэффициентом 0,6 – 0,7 поражают цель. Поэтому, если будет возможность, нужно запускать производство,

– подчеркнул Свитан.

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Необходимо использовать любую возможность, чтобы закрыть украинское небо от российских ракет. Также в свое время комплексы С-300 были распространены в мире, ведь СССР активно продавал их в дружеские страны. Поэтому есть надежда, что там еще могли остаться запасы ракет.

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