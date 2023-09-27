Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, нагадавши, що окупанти ще й використовують ракети С-300 для ударів по наземних цілях. Це створює певні проблеми.

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Чи має Україна можливість поповнювати ракети до С-300

Як наголосив Світан, на жаль, Україна не виробляє ракети до ЗРК С-300. Є інформація, що буцімто Болгарія може виробляти певні ракети до цього комплексу. Тому в перспективі було б важливо налагодити співпрацю чи навіть організувати таке виробництво в Україні, якщо це можливо.

Цей комплекс виконує бойові завдання. Особливо проти крилатих ракет. Зазвичай пускають одночасно дві ракети, і вони з коефіцієнтом 0,6 – 0,7 вражають ціль. Тому, якщо буде можливість, потрібно запускати виробництво,

– наголосив Світан.

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Потрібно використовувати будь-яку можливість, щоб закрити українське небо від російських ракет. Також свого часу комплекси С-300 були поширені у світі, адже СРСР активно продавав їх у дружні країни. Тому є сподівання, що там ще могли залишитися певні запаси ракет.

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