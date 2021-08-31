300 спартанцев: повстанцы последней не захваченной провинции Афганистана отбили атаку талибов

Террористическая группировка "Талибан" захватила почти всю территорию Афганистана кроме провинции Панджшер. 30 августа боевики начали наступление, однако местное сопротивление оказало им сопротивление.

Во время атаки погибло около 8 террористов "Талибана". Пока боевые действия приостановлены, а между боевиками и силами сопротивления продолжаются переговоры.

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Панджшер оказался в окружении

Провинция Панджшер сейчас является единственным регионом Афганистана, который до сих пор не могут взять под контроль террористы "Талибана". Однако из-за захвата других провинций, силы сопротивления оказались фактически в окружении.



Панджшер на карте Афганистана / Фото Википедии

Перед наступлением на провинцию террористы отсоединили ее от интернета и телевидения, пытаясь помешать вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху, который объявил себя президентом страны после бегства Ашрафа Гани и присоединился к сопротивлению. Однако талибы не ожидали, что сопротивление под предводительством Ахмада Масуда будет столь сильным. Со стороны сил сопротивления потерь нет, но есть раненые.

Талибы наращивают военную силу

После поражения талибы, которые недооценили соперников, начали стягивать военную технику к Панджшеру. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные очевидцами в сети.

Но пока повстанцы и террористы ведут переговоры. Лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить сопротивление, при условии, что "Талибан" создаст инклюзивное правительство и будет гарантировать безопасность детям, женщинам и меньшинствам.

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Панджшер борется за весь Афганистан

Провинция Панджшер стала последним оплотом свободного от террористов Афганистана. Спикер Масуда Фахим Дашти заявил, что силы сопротивления борются за всю страну.

Мы боремся за весь Афганистан, а не только за одну провинцию. Мы обеспокоены правами афганцев, женщин, меньшинств. Талибан должен обеспечить равенство и права,

– заявил Дашти.

Захват Афганистана "Талибаном": последние новости

15 августа 2021 года талибы начали наступление на столицу Афганистана – Кабул. Президент решил передать власть мирно, а сам покинул страну.

26 августа в аэропорту Кабула, который был единственным путем эвакуации для афганцев и иностранцев, прогремел мощный взрыв, унесший более 170 жизней.

29 августа США нанесли ракетный удар по позициям террористов "ИГИЛ-К", из-за чего погибли 9 человек, из них 6 – дети.

Из-за напряжения в Афганистане, встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли сначала на 31 августа, затем на 1 сентября.

31 августа США полностью вывели свои войска из Афганистана, а аэропорт Кабула оказался под контролем "Талибана". Таким образом террористы полностью захватили столицу и контролируют все возможные пути выезда из страны.

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