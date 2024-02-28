Все цифры не раскрыл, – офицер ВСУ допустил, почему Зеленский назвал количество погибших воинов

Президент Владимир Зеленский 25 февраля провел большую пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2024". В частности, глава государства сказал, что 31 тысяча украинских военных погибла на войне против России.

Почему Зеленский назвал количество погибших, предположил в эфире 24 Канала офицер ВСУ Тарас Березовец. По его словам, информация о военных потерях Сил обороны является засекреченной.

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"Президент все цифры не раскрыл. Он отказался абсолютно логично называть количество тех, кто получил ранения, пропал без вести и находится в плену. Понятно, что эта цифра будет тогда существенно выше 31 тысячи, которую он назвал", – сказал офицер ВСУ.

Почему президент сказал цифру погибших

По мнению Березовца, Владимир Зеленский озвучил количество убитых воинов по нескольким причинам.

Украина в отличие от России является демократическим государством. Общество имеет право и обязательно получит ответы, в частности по чувствительной теме как наши прямые потери среди гражданского населения и военных. Второй год большой войны – достаточный повод для того, чтобы президент начал откровенный разговор с Украиной и союзниками. Именно поэтому обнародовал лишь часть потерь, остановившись на убитых военных. Этот вопрос задавали и ему, и военному руководству.

Озвучить эту цифру мог только Верховный Главнокомандующий, это исключительно только его право. То, что он это сделал, я думаю, правильный шаг на 2 годовщину начала полномасштабного вторжения,

– подчеркнул Березовец.

В России от официальных представителей власти вряд ли услышим цифру о потерях. Это то, что отличает нас от страны-агрессора. Россияне будут скрывать количество убитых до момента, когда придет демократическая власть, что выглядит пока маловероятным. В то же время мы будем называть число погибших.

Эта цифра может кого-то устраивать, кого-то нет. Но президент очевидно, что основывался на отчетах, которые он получает от командования Генштаба,

– подчеркнул военный.

Пример действий СССР в Афганистане

В Советском Союзе в результате вторжения в Афганистан цифры потерь армии появились только перед выводом войск. Пока существовали коммунистические вожди, количество убитых старательно скрывалось до президентства Михаила Горбачева.

Где-то на кухнях шептали друг другу на ухо, но точной цифры никто не знал,

– отметил Тарас Березовец.

Даже сейчас официальное количество убитых в размере 13 тысяч, которое фигурирует в советских отчетах, выглядит нереалистичной. Цифра как минимум в два раза больше.

По данным Генштаба, по состоянию на 28 февраля российская армия уже потеряла 412 610 личного состава

В то же время потери среди гражданского населения старательно скрываются. До сих пор неизвестно, сколько армия СССР убила мирных в Афганистане. По одним оценкам, 500 тысяч, по другим – до 2 миллионов.

Пресс-конференция Зеленского: ключевые заявления