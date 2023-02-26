ISW верит в победу Украины, в Польше пьяный украинец устроил ДТП: хронология 368 дня войны

Продолжается 368-й день полномасштабного вторжения в Украину. Россия продолжает наступление и обстрелы критической и гражданской инфраструктуры, однако украинские защитники мужественно защищают свою землю.

Какая ситуация на фронте, в тылу и международной арене 26 февраля читайте в материале 24 Канала.

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Сотрудник российского консульства в Бразилии напал на россиянку, которая пришла протестовать против войны в Украине. Известно, что девушка была в сине-желтом наряде. Муж вышел на улицу и начал конфликтовать с ней и ее подругой, которая снимала все на телефон. Впоследствии он просто бросился за девушкой, догнал и ударил ее.В Польше пьяный украинец устроил ДТП на железной дороге. Водитель автомобиля взлетел с дороги и вылетел на железнодорожный путь. После этого мужчина успел выбежать из машины. Именно это спасло ему жизнь, потому что вскоре подъехал поезд, который врезался в авто и разбил его. Приблизительно 140 человек пришлось эвакуировать.Кулеба встретился с директором Института изучения войны Кимберли Каган. Она заверила, что ISW верит в победу Украины. Кулеба поблагодарил Кагана за вклад в победу Украины и обсудил с ним возможное сотрудничество с МИД Украины.