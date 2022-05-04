4 мая состоится эвакуация из Токмака и Васильевки
4 мая 2022 , 13:20Читати новину українською
Источник:телеграм Ирины Верещук
Жители Токмака и Васильевки 4 мая могут быть эвакуированы в безопасное место. В частности, людей увезут в Запорожье.
Украинским властям удалось договориться о вывозе гражданских украинцев из горячих точек. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заверила, что эвакуация обязательно состоится.
Место и время эвакуации
- Токмак. Сбор людей намечен на 15:00 на выезде из города возле бывшего кафе "Нирвана".
- Васильевка. Сбор на 16:00 возле блокпоста.