4 мая состоится эвакуация из Токмака и Васильевки

4 мая 2022 , 13:20
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Источник:

телеграм Ирины Верещук

Жители Токмака и Васильевки 4 мая могут быть эвакуированы в безопасное место. В частности, людей увезут в Запорожье.

Украинским властям удалось договориться о вывозе гражданских украинцев из горячих точек. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заверила, что эвакуация обязательно состоится.

Место и время эвакуации

  • Токмак. Сбор людей намечен на 15:00 на выезде из города возле бывшего кафе "Нирвана".
  • Васильевка. Сбор на 16:00 возле блокпоста.
 
Автор: Софія Мінджоса