Українській владі вдалося домовитися про вивезення цивільних українців з гарячих точок. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запевнила, що евакуація обов'язково відбудеться.

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Місце та час евакуації

Токмак. Збір людей запланований на 15:00 на виїзді міста біля колишнього кафе "Нірвана".

Збір людей запланований на 15:00 на виїзді міста біля колишнього кафе "Нірвана". Васильківка. Збір на 16:00 біля блокпоста.

Зауважимо, 4 травня також відбудеться евакуація з Бердянська. Верещук закликала місцевих мешканців якнайшвидше зібратися на Луначарському кільці, що на околиці міста.

Найважчі напрямки евакуації

Крім "Азовсталі", яку постійно обстрілюють російські військові, є ще один дуже складний напрямок. За словами міністерки, мовиться про Херсонську область, адже вона практично заблокована. Хоч інтенсивних бойових дій в регіоні немає, коридор туди пробити дуже складно.

Також важко дістатися Ізюма та інших населених пунктів Харківщини. Допомогти здійснити евакуацію може міжнародна реакція. Важливо, аби зараз про це говорили всі – українці, міжнародні інституції та іноземні лідери.