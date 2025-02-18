"4% поддержки": Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о Зеленском и Украине

Президент США Дональд Трамп в комментариях журналистам вечером 18 февраля отметился рядом противоречивых заявлений в сторону Украины и президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Американский лидер оправдал россиян за войну и заявил, что поддержка президента Украины якобы уменьшилась до всего 4%.

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Какие заявления сделал Трамп

Американский лидер заявил, что войну в Украине можно было бы решить без территориальных потерь еще несколько лет назад. Также он поддержал проведение выборов в Украине, подчеркнув, что Владимир Зеленский якобы имеет низкую поддержку среди украинцев.

Поддержка Зеленского всего 4%, в Украине давно не было выборов,

– заявил он.

Заметим, что никаких данных, подтверждающих эту информацию, президент США не предоставил. По результатам опроса КМИС в декабре 2024 года Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев, не доверяли – 39%, еще 9% ответили, что не могут определиться.