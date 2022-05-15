40 миллиардов для Украины: в Сенате США назвали дату окончательного голосования

Сенат США 16 мая 2022 года будет голосовать по новому пакету помощи Украине, который должен быть на сумму 40 миллиардов долларов.

Окончательный документ помощи Украине сенат США планирует одобрить 18 мая 2022 года. Об этом рассказал лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл.

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По его словам, важно указать коллегам и американскому народу, что это помощь в наших интересах. "Это не благотворительность", - сказал Митч Макконнелл.

Также добавил, что помощь Украине – не рекламная кампания. Ведь на самом деле есть "безжалостный головорез", начавший поход в Европу.

Помощь от США: последние новости

В рамках пакета военной помощи для Украины США предоставили ВСУ 90 гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров. Как сообщает посольство США в Украине, оружие уже прибыло в Украину, за исключением одной единицы. Большинство уже отправились на передовую, где помогают нашим военным.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча политиков прошла в Берлине. Как сообщил Кулеба, ключевой темой разговора стала всесторонняя поддержка Украины.

В США считают, что санкции против России "на опережение" не смогли бы предотвратить полномасштабное вторжение в Украину. Ведь после введения ограничений у страны-агрессорки не было бы стимула этого не делать.

Президент Владимир Зеленский 14 мая встретился с сенаторами США. Он подчеркнул, что эта встреча демонстрирует мощь связи между украинским и американским народами.

США оказывает Украине гуманитарную помощь и лекарства . Также на восток следуют предоставленные партнерами автомобили скорой помощи.

США обвинили Россию в том, что она использовала Совбез ООН для распространения дезинформации и теорий заговоров. Речь идет о фейках относительно так называемых "биолабораторий" в Украине.

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