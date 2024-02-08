Абсолютный рекорд: 40 мужчин из 11 областей Украины хотели все вместе уехать в Венгрию
Источник:ГПСУ
Четыре десятка нарушителей почти добрались до границы. Однако вместо Венгрии они увидели сотрудников Госпогранслужбы.
В ГПСУ сообщили о попытке 40 мужчин выехать из Украины в Венгрию. Пограничники назвали это абсолютным рекордом.
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Детали инцидента
Сотрудники ГПСУ остановили 40 мужчин недалеко от границы. Они пытались выехать из Украины в Венгрию на 2 микроавтобусах.
Водители перевозили 38 мужчин – это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержана во время полномасштабного вторжения. В ее составе – мужчины из 11 областей Украины,
– говорится в сообщении.
Организаторы незаконной переправки брали за свои услуги от 4 500 до 8 500 долларов.
Пограничники показали задержанных нарушителей: видео ГПСУ
Украинские пограничники составили административные протоколы на задержанных мужчин. Также они рассказали полиции об этих перевозчиках. Сейчас идет установление всех деталей их схемы.
Другие случаи на границе
- Недавно в Закарпатской области пограничники преследовали на машине нарушителей, которые не дали им осмотреть авто и пытались убежать. Во время задержания водитель и его жена еще и напали на сотрудников ГПСУ.
- Ранее на Закарпатье пограничники обнаружили 4 мужчин с резиновой лодкой. Они попытались убежать, поэтому работникам Госпогранслужбы пришлось открыть огонь, чтобы задержать нарушителей.