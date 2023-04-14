Россияне готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ: хронология 415 дня войны

Полномасштабная война России против Украины длится уже 415 дней. Украинские защитники продолжают гнать врага с наших территорий. Самые интенсивные бои сейчас проходят в Донецкой области.

Что происходит на фронте, в тылу, на оккупированных территориях и на международной арене 24 Канал собрал дальше.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что кафиры продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки украинские воины отбили 49 атак противника.

04:10 Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Россия все еще не может проводить широкомасштабные операции по нескольким направлениям одновременно. Хотя Россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе.

Оккупанты продолжают укреплять свои позиции на Юге, готовясь к возможному украинскому контрнаступлению.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что успех нового контрнаступления ВСУ крайне необходим. При этом не только для украинцев, но и для наших союзников, предоставляющих деньги и боеприпасы. По словам Буданова, украинцы в ближайшее время увидят и ощутят результаты этих действий.