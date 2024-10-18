В ДШВ показали, как разгромили россиян во время штурма: видео точной работы

Россияне продолжают штурмовать позиции украинских войск. Один из российских штурмов успешно отбила 46 отдельная аэромобильная бригада.

Военные говорят, что погода могла поспособствовать, но никак не помогла оккупантам. Как отражала штурм, показали в Десантно-штурмовых войсках.

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Россияне штурмовали на нескольких направлениях и двумя волнами

В ДШВ рассказали, что в день отражения штурма был туман и плохая видимость: ни это, ни вечерние сумерки не помогли россиянам при очередных штурмах позиций 46 бригады.

Враг выдвигался на нескольких направлениях и двумя волнами. В целом он применил 33 единицы техники, 24 и 9 соответственно,

– рассказали в ДШВ.

За день ВСУ уничтожили средствами роты ударных беспилотных авиационных комплексов и артиллерии 5 танков и 10 БМП. Еще одна БМП и 3 единицы ББМ повреждены.

"Но это пока", – отмечают военные.

Как ВСУ отражали российский штурм: смотрите видео