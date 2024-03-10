В 47-й бригаде "Магура" сменился командир
У военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" новый командир. Так, в бригаде состоялся торжественный ритуал прощания с боевым флагом командира Дмитрия Рюмшина.
Состоялась передача боевого знамени преемнику Яну Яцишену. Об этом сообщила 47-я бригада в телеграм-канале.
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В 47-й бригаде "Магура" новый командир
В 47-й бригаде рассказали, что в ходе прощания с боевым флагом подполковник Рюмшин заявил, что его месть российским оккупантам еще не закончена и уже завтра (11 марта) он будет на новом месте службы.
"Господа офицеры, сержанты, солдаты! Я имел честь служить в 47-й бригаде, которая является лучшим подразделением в Вооруженных Силах Украины благодаря вашему профессионализму, стойкости и мужеству. Уверен, что вы и в дальнейшем будете держать высоко боевое знамя и успешно выполнять задачи", – обратился Рюмшин к военным.
Новый командир бригады, полковник Ян Яцишен пообещал продолжать дело своего предшественника и дойти до победы вместе с воинами 47-й бригады.
В 47-й бригаде "Магура" сменился командир: смотрите видео
"От имени командования бригады и личного состава благодарим Дмитрия Рюмшина и желаем сил на новом месте, чтобы вы и в дальнейшем с честью выполняли это призвание", – отметили в бригаде.
Кадровые перестановки в ВСУ
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- Как отмечал Сырский, его главная задача – эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержание позиций и восстановление утраченного положения.
- Кроме того, Сырский сообщал о кадровых перестановках среди командиров в отдельных боевых бригадах.
- В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Сырский получил карт-бланш на кадровые перестановки в армии.