4 года в оккупации: что изменилось на полуострове после того, как Россия захватила Крым

Когда-то солнечный и теплый Крым все больше превращается в заброшенный край. Теперь это никем не признанная территория, где свирепствуют спецслужбы с репрессиями и преследованиями.

Вместе с Россией, вместо обещанного рая, на полуостров пришли репрессии, преследования, цензура, инфляция и упадок.

Тысячи людей стали вынужденными переселенцами. Один из них – Александр Панченко. Он ассистент режиссера прямого эфира на 24 Канале. До 2014-го Саша даже и не думал уезжать из родного Симферополя. Когда на полуостров вторглись "зеленые человечки", он заканчивал 4 курс.

На студентов тогда (во время аннексии – 24) осуществлялось очень большое давление. Как сейчас помню, приходили, агитировали, мол, приходите на референдум. Вам за это дополнительные бонусы, стипендии не потеряете,

– вспоминает Александр.

Парень требовал выдать ему украинский диплом. Это для него было дело принципа. Однако, руководство вуза прибегло к манипуляциям.

"Каждого отдельно вызвали. Каждому говорили, что ты здесь один. Один в поле не воин. И выбора у тебя нет. Таким обманным путем нас заставили получить российские дипломы", – рассказал крымчанин.

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После этого Саша окончательно решил покинуть Крым. Вместе с любимой они перебрались в Киев. На полуострове осталась вся семья и друзья. Последний раз дома он был почти два года назад.

Денег там особо нет. Верхний предел – 30 тысяч рублей. Это примерно 14 тысяч гривен, но при ценах, которые в Крыму, а они московские, это очень мало. То есть не хватает даже на аренду однокомнатной квартиры,

– сказал Александр.

Аренда однокомнатной квартиры где-то на окраинах Симферополя стартует от 18 тысяч рублей (более 8 тысяч гривен). Двухкомнатной – от 25 тысяч (около 11 500 гривен).

Цены на продукты в 2 раза выше киевских. Если в столице килограмм куриной голени – 70 гривен, в Крыму – более 260 рублей, то есть 135 гривен. Такая же ситуация со свининой и говядиной, яйцами и молоком.

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Туристы массово в Крым не бросились. Богатые россияне выбирают зарубежные курорты.

В Крым, как правило, едет бедный российский турист, из каких-то достаточно отдаленных регионов России. Как правило, по социальным путевкам. Именно государство или предприятие платит за его пребывание, питание и все остальное в гостинице. Отель как резервация. И он из нее не выходит,

– отметила журналистка издания "Новое Время", переселенка из Крыма Ольга Духнич.

С помощью таких социальных туристов российские власти пытаются создать иллюзию курортной популярности. Но скрывать полупустые пляжи и гнетущую атмосферу оккупации все труднее, говорит журналистка Ольга Духнич. Ей тоже пришлось покинуть Крым. Так называемая власть запретила ей въезд на полуостров на 5 лет за общественную и журналистскую деятельность.

В Крыму появилась целая система распознавания "своих" и "чужих". Когда незнакомые люди встречаются друг с другом, они стараются по каким-то косвенным признакам понять, каков этот человек. Можно ли с ним говорить? Можно ли с ним быть искренним? Очень развита культура доносов,

– считает Духнич.

Почти ежедневно притеснения испытывают крымские татары. А еще день за днем ​​полуостров теряет свое культурное наследие. Российские реставраторы уничтожают исторические памятники, будто хотят лишить Крым истории и настоящей Родины.