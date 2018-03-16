14:18
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -1°C -8°C
  • воскресенье
    -8°C -13°C
  • понедельник
    -7°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

4 года в оккупации: что изменилось на полуострове после того, как Россия захватила Крым

10:54, сегодня 1167 Читати новину українською

Когда-то солнечный и теплый Крым все больше превращается в заброшенный край. Теперь это никем не признанная территория, где свирепствуют спецслужбы с репрессиями и преследованиями.

Вместе с Россией, вместо обещанного рая, на полуостров пришли репрессии, преследования, цензура, инфляция и упадок.

Тысячи людей стали вынужденными переселенцами. Один из них – Александр Панченко. Он ассистент режиссера прямого эфира на 24 Канале. До 2014-го Саша даже и не думал уезжать из родного Симферополя. Когда на полуостров вторглись "зеленые человечки", он заканчивал 4 курс.

На студентов тогда (во время аннексии – 24) осуществлялось очень большое давление. Как сейчас помню, приходили, агитировали, мол, приходите на референдум. Вам за это дополнительные бонусы, стипендии не потеряете,
– вспоминает Александр.

Парень требовал выдать ему украинский диплом. Это для него было дело принципа. Однако, руководство вуза прибегло к манипуляциям.

"Каждого отдельно вызвали. Каждому говорили, что ты здесь один. Один в поле не воин. И выбора у тебя нет. Таким обманным путем нас заставили получить российские дипломы", – рассказал крымчанин.

Читайте также: "Мы один народ": опальная Поклонская сделала заявление о возвращении Крыма

После этого Саша окончательно решил покинуть Крым. Вместе с любимой они перебрались в Киев. На полуострове осталась вся семья и друзья. Последний раз дома он был почти два года назад.

Денег там особо нет. Верхний предел – 30 тысяч рублей. Это примерно 14 тысяч гривен, но при ценах, которые в Крыму, а они московские, это очень мало. То есть не хватает даже на аренду однокомнатной квартиры,
– сказал Александр.

Аренда однокомнатной квартиры где-то на окраинах Симферополя стартует от 18 тысяч рублей (более 8 тысяч гривен). Двухкомнатной – от 25 тысяч (около 11 500 гривен).

Цены на продукты в 2 раза выше киевских. Если в столице килограмм куриной голени – 70 гривен, в Крыму – более 260 рублей, то есть 135 гривен. Такая же ситуация со свининой и говядиной, яйцами и молоком.

Читайте также: #Неваш: Евросоюз не признает результаты выборов президента России в аннексированном Крыму

Туристы массово в Крым не бросились. Богатые россияне выбирают зарубежные курорты.

В Крым, как правило, едет бедный российский турист, из каких-то достаточно отдаленных регионов России. Как правило, по социальным путевкам. Именно государство или предприятие платит за его пребывание, питание и все остальное в гостинице. Отель как резервация. И он из нее не выходит,
– отметила журналистка издания "Новое Время", переселенка из Крыма Ольга Духнич.

С помощью таких социальных туристов российские власти пытаются создать иллюзию курортной популярности. Но скрывать полупустые пляжи и гнетущую атмосферу оккупации все труднее, говорит журналистка Ольга Духнич. Ей тоже пришлось покинуть Крым. Так называемая власть запретила ей въезд на полуостров на 5 лет за общественную и журналистскую деятельность.

В Крыму появилась целая система распознавания "своих" и "чужих". Когда незнакомые люди встречаются друг с другом, они стараются по каким-то косвенным признакам понять, каков этот человек. Можно ли с ним говорить? Можно ли с ним быть искренним? Очень развита культура доносов,
– считает Духнич.

Почти ежедневно притеснения испытывают крымские татары. А еще день за днем ​​полуостров теряет свое культурное наследие. Российские реставраторы уничтожают исторические памятники, будто хотят лишить Крым истории и настоящей Родины.

Автор: Полина Литвинова
Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
сегодня, 13:37 Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
377
Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
сегодня, 13:57 Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
117
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук