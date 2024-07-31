Сразу 5 украинских городов – в списке самых криминальных Восточной Европы по версии Numbeo
Источник:Numbeo
Ресурс Numbeo выложил свежие данные по преступности в мире. Время от времени эта база данных обновляет информацию и публикует актуальные сведения. Но следует сразу сказать, что там не считают количество преступлений, а измеряют несколько иначе.
Numbeo оценивают стоимость проживания, качество жизни и цены на недвижимость в разных странах мира. В январе они сформировали рейтинг самых дорогих городов мира.
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Какие города Украины наиболее криминальные
Одесса заняла первое место, набрав 54.5 балла в индексе преступности в Восточной Европе, на втором месте Днепр с 45.8, на четвертом Харьков с 52.5, Киев оказался шестым с 45.5. Третье и пятое место заняли Минск и Новосибирск соответственно. Львов попал на 12 место с индексом 38.0.
В целом список выглядит следующим образом:
- Одесса (Украина);
- Днепр (Украина);
- Минск (Беларусь);
- Харьков (Украина);
- Новосибирск (Россия);
- Киев (Украина);
- Крайова (Румыния);
- Кишинев (Молдова);
- София (Болгария);
- Лодзь (Польша);
- Санкт-Петербург (Россия);
- Львов (Украина);
- Москва (Россия);
- Будапешт (Венгрия);
- Гданьск (Польша);
- Яссы (Румыния);
- Братислава (Словакия);
- Познань (Польша);
- Нижний Новгород (Россия);
- Бухарест (Румыния);
- Вроцлав (Польша);
- Краков (Польша);
- Брно (Чехия);
- Тимишоара (Румыния);
- Варшава (Польша);
- Брашов (Румыния);
- Прага (Чехия);
- Клуж-Напока (Румыния).
Наиболее криминальные города Восточной Европы – рейтинг / Скриншоты с сайта Numbeo
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Где в мире опасно и вас могут обокрасть – как минимум
Следует сказать, что в некоторых странах Западной Европы ситуация хуже. Например, в Великобритании и Франции.
В Лондоне достаточно высокий уровень преступности, как и в Нью-Йорке.
Однако города, где наиболее опасно, расположены не в Европе.
Как видим, лидируют Африка и Южная Америка.
Самые криминальные города мира / Скриншот с сайта Numbeo
Как формируется рейтинг и что такое Numbeo
Numbeo собирает ценные данные, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание преступности и условий безопасности в разных городах. Сравнивая и анализируя эту информацию, люди могут принимать более обоснованные решения относительно своей личной безопасности и безопасности своих общин,
– сказано на сайте.
Важно, что раздел о криминогенности основан на опросах посетителей сайта. Там учтены такие факторы, как уровень восприятия преступности, изменение уровня преступности, восприятие безопасности днем и ночью, беспокойство относительно ограбления или взлома автомобиля, физических нападений, оскорблений и преследований в публичных местах и тому подобное.
Модераторы фильтруют опросы, чтобы избежать потенциального спама. Но все же рейтинг отражает скорее отношение к преступности жителей разных городов одной страны.