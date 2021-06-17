5 лет условно за рекордную взятку: сообщнице Злочевского вынесли приговор

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение между прокурором и подозреваемой в коррупционной схеме Еленой Мазуровой. Злоумышленницу признали виновной, но в тюрьму не отправили.

Мазурова предоставит доказательства

Экс-директор организационно-распорядительного департамента ГФС пошла на сделку со следствием еще 7 июня. Коллегия судей одобрила ее через 10 дней.

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Мазуровой назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытаниями в 2 года. Теперь она должна периодически появляться для регистрации, сообщать об изменении места жительства или работы. В ответ бывшая чиновница предоставит ценные разоблачительные показания.

Заметим, Мазурова признала свою виновность в рамках дела о взятке в 5 миллионов долларов от якобы бывшего министра экологии Николая Злочевского руководству НАБУ и САП.

Дело о рекордной взятке: что известно

12 июня 2020 года руководству НАБУ и САП хотели дать взятку в размере 6 миллионов долларов наличными.

По этому делу задержали заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича. Посредницей была Мазурова.

За эти деньги НАБУ и САП должны были закрыть эпизод уголовного дела, в котором экс-министр экологии Николай Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".

Подозреваемых взяли под стражей с возможностью внесения залогов, а Злочевского объявили в розыск.

Суд также отменил меру пресечения в виде залога. Поэтому все деньги вернут залогодателям, когда приговор вступит в законную силу.