Отбили банзай-атаку на Краматорском направлении: 5 отдельная штурмовая бригада показала видео
- 5 отдельная штурмовая бригада отразила масштабную банзай-атаку врага на Краматорском направлении, используя дроны для остановки противника.
- Враг потерял 18 мотоциклов, 3 бронемашины и 2 транспортных средства во время неудачной попытки прорвать оборону в условиях тумана.
Бойцы 5 отдельной штурмовой бригады отбили атаку врага на Краматорском направлении. Россияне пытались прорвать оборону наших защитников масштабной банзай-атакой среди тумана.
Враг попытался прорвать оборону наших защитников, воспользовавшись погодой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Как наши защитники отбили банзай-атаку врага
Сообщается, что противник решил прорваться во время плотного тумана. Враг применял пехоту на мотоциклах, бронетехнику и другой транспорт.
Бойцы 5 ОШБ отбили атаку врага: смотрите видео
Враг потерял 18 мотоциклов, 3 бронемашины и 2 транспортных средства.
Воспользовавшись плохой погодой, враг на Краматорском направлении попытался прорвать оборону защитников масштабной банзай-атакой. Однако туман ему не помог – бойцы 5 отдельной штурмовой бригады подняли дроны и остановили оккупантов,
– сообщает Генштаб.
В последнее время Россия увеличила количество атак в Донецкой области из-за дождливой погоды. Эти условия мешают украинским военным применять разведывательные и ударные БПЛА.