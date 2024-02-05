Могла произойти катастрофа: Зеленский объяснил важность 50 миллиардов евро от ЕС
Источник:RAI
1 февраля лидеры ЕС договорились о предоставлении Киеву пакета помощи в размере 50 миллиардов евро. Президент Зеленский отметил, насколько жизненно важным для нашей страны является это единодушное решение союзников.
Глава государства во время общения с итальянскими журналистами отметил, что Украина нуждается в макрофинансовой помощи от ЕС, прежде всего, для того, чтобы не потерять то, что ей ценой тяжелых потерь и усилий удалось отстоять.
Смотрите также "Не обманывайте себя": Соловьев выболтал правду о ситуации с оружием в России
Как кровь из носа
Комментируя решение европейских лидеров о выделении 50 миллиардов евро, Зеленский отметил, что эти деньги очень нужны для того, чтобы Украина продолжала держать оборону и стоять на ногах.Справка: В Офисе Президента рассказали, что 50 миллиардов евро от ЕС пойдут на поддержку украинской экономики, чтобы государство могло выполнять социальные и бюджетные обязательства. Там отметили, что государственный бюджет имеет определенный дефицит. Значительная часть денег идет на финансирование армии, в частности, на заработные платы, социальные выплаты и тому подобное. Однако еще существует ряд социальных обязательств, вроде выплат бюджетникам, пенсии и т.д. Именно такие потребности покроют средства от ЕС.
Короче говоря, деньги ЕС помогут Украине функционировать изнутри, чтобы она могла противостоять внешним вызовам.
По словам Зеленского, оборона Украины – большая задача.
Без этих денег, без этой поддержки мы можем потерять то, что мы имеем. То есть мы должны выстоять – вот, для чего этот пакет поддержки. Именно для этого,
– подчеркнул президент.
50 миллиардов для Украины: что известно
- 1 февраля президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров Европейского Союза согласовали помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро. Это значит, что в течение 4 лет Киев получит 17 миллиардов прямой помощи и 33 миллиарда в виде кредитов.
- Известно, что Венгрия не сможет ветировать помощь Украине. Напомним, что Орбан был противником выделения средств Киеву. В частности, он накладывал вето на это решение на предыдущем саммите в декабре 2023 года.
- Издание Index пишет, что накануне саммита ЕС, вечером 31 января, лидеры Италии и Франции Джорджия Мелони и Эмманюэль Макрон провели встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном и убедили его не "вставлять палки в колеса".