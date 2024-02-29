А-50 нет в небе уже четвертый день, – Игнат

Уже четвертый день подряд Силы обороны не фиксируют в небе российских самолетов А-50. Это облегчает украинским воинам задачу по уничтожению вражеской авиации.

Исчезновение российских самолетов А-50, хотя бы даже временно, является для нас хорошим знаком. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что рассказал Игнат

Российских самолетов А-50 не наблюдают в небе уже четвертый день. Игнат отметил, что оккупанты могли сделать вывод, что "нечего шастать" вдоль Азовского моря.

Понятно, что враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях, средствах противовоздушной обороны, которые дают излучения. Последние враг фиксирует с помощью воздушного радара, которым является А-50,

– сообщил спикер ВС.

Игнат также пояснил, что благодаря самолетам А-50 оккупанты могли в режиме реального времени отслеживать воздушные цели на территории Украины, в частности, это давало возможность следить за действиями украинских пилотов, которые ежедневно наносят удары по российским войскам.

"Поэтому исчезновение А-50, даже временно, является для нас хорошим знаком. Возможно, это даже помогает в определенной степени отрабатывать по российским самолетам нашими средствами на дальних подступах. Безусловно, только позитив от уменьшения тех самолетов", – подчеркнул он.

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