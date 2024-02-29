А-50 нет в небе уже четвертый день, – Игнат
Уже четвертый день подряд Силы обороны не фиксируют в небе российских самолетов А-50. Это облегчает украинским воинам задачу по уничтожению вражеской авиации.
Исчезновение российских самолетов А-50, хотя бы даже временно, является для нас хорошим знаком. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что рассказал Игнат
Российских самолетов А-50 не наблюдают в небе уже четвертый день. Игнат отметил, что оккупанты могли сделать вывод, что "нечего шастать" вдоль Азовского моря.
Понятно, что враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях, средствах противовоздушной обороны, которые дают излучения. Последние враг фиксирует с помощью воздушного радара, которым является А-50,
– сообщил спикер ВС.
Игнат также пояснил, что благодаря самолетам А-50 оккупанты могли в режиме реального времени отслеживать воздушные цели на территории Украины, в частности, это давало возможность следить за действиями украинских пилотов, которые ежедневно наносят удары по российским войскам.
"Поэтому исчезновение А-50, даже временно, является для нас хорошим знаком. Возможно, это даже помогает в определенной степени отрабатывать по российским самолетам нашими средствами на дальних подступах. Безусловно, только позитив от уменьшения тех самолетов", – подчеркнул он.
"Нелетная" погода для российских ВВС
- Утром 29 февраля командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил об эффективном уничтожении российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Восточном направлении.
- Чуть позже стало известно об уничтожении еще двух российских Су-34. Олещук рассказал, что, похоже, после предыдущих неудач с авиацией до оккупантов никак не доходит, и никаких выводов российские пилоты не делают.
- В течение последних 12 дней российская авиация сократилась на 13 самолетов. Отметим, что украинские военные уничтожили 10 Су-34, 2 Су-35 и 1 А-50У. Потеря последнего серьезно повлияла на российские операции, заставляя их использовать беспилотники и тактическую авиацию для сбора разведывательных данных.