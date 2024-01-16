Его крайне трудно уничтожить: почему Россия не признает сбитие Украиной самолета А-50
Вечером 14 января украинские военные уничтожили на Азовском море российский самолет А-50. Это первый случай в мире, когда уничтожен самолет дальней радиолокационной разведки.
Оккупантам очень трудно признать, что Украина имеет соответствующее оружие, чтобы уничтожать самолеты типа А-50. Это 24 Каналу заметил военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
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Россияне не хотят признавать сбитие А-50
Алексей Гетьман отметил, что обычно самолет А-50 находится довольно далеко от зоны поражения. Он может видеть на далеком расстоянии все, что необходимо для его боевой работы.
Поэтому их трудно уничтожить, потому что прежде всего они вдали от зоны поражения. Также они обычно прикрываются другими самолетами, истребителями, которые делают определенную воздушную охрану от каких-либо неожиданностей,
– объяснил он.
Захватчики начали летать ближе к возможным зонам поражения. Враг почему-то считает, что у ВСУ нет соответствующего оружия. Кроме того, самолет А-50 не имел возможности видеть места с того расстояния, которое анонсировали россияне.
Что известно о российском самолете А-50 / Инфографика 24 Канала
ВСУ сбили российский А-50: главное
- Вооруженные Силы Украины уничтожили над Азовским морем вражеский самолет А-50 и повредили вражеский Ил-22. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля якобы нет информации об уничтожении А-50 и призвал обращаться в минобороны России, где инцидент не комментируют.
- Стоимость сбитого самолета-разведчика А-50 колеблется от 330 до 500 миллионов долларов в зависимости от степени модернизации. В Forbes считают эту потерю России самой дорогой после затонувшего крейсера "Москва" (750 миллионов долларов).
- Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что из-за сбития А-50 Россия может перенести запланированные удары по украинской территории. А-50 фактически был "глазами" россиян. Сбитие этого российского самолета является ощутимым ударом по вражеской авиации.