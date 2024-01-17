Фантастика от россиян: почему оккупанты вбросили версию об уничтожении А-50 своей ПВО

Вечером 14 января украинские военные уничтожили над Азовском море российский самолет А-50. Оккупанты начали распространять версию, что самолет сбила ПВО россиян.

Таким образом Россия хочет хоть немного успокоить своих пилотов, которые после сбития А-50 боятся. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Российские пилоты боятся

Иван Ступак отметил, что российская ПВО не могла не увидеть самолет А-50. Дело в том, что российские пилоты очень боятся. Ведь если в самолет что-то попало, то очень малы шансы, что летчик выживет.

Это фантастика от россиян. Почему они вбросили именно эту версию? Наверное, для того, чтобы хоть как-то успокоить своих пилотов, потому что они тоже напряжены. Попросту могут и не выйти на службу. Могут сказать: "Нет, мы не пойдем, у украинцев там есть какое-то ПВО, мы боимся",

– предположил он.

Только не совсем понятно, почему захватчики говорят о мести Украине, если якобы А-50 сбила российская ПВО. Однако в России продолжат эту риторику.

Как считает экс-сотрудник СБУ, сейчас россияне возьмут небольшую паузу в запуске А-50, потому что им нужно выяснить, чем уничтожили эти самолеты и как можно противодействовать этим средствам.

Что известно о российском самолете А-50 / Инфографика 24 Канала

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