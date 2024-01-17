У такий спосіб Росія хоче хоч трохи заспокоїти своїх пілотів, які після збиття А-50 бояться. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Російські пілоти бояться

Іван Ступак зазначив, що російська ППО не могла не побачити літака А-50. Річ у тім, що російські пілоти дуже бояться. Адже якщо у літак щось влучило, то дуже малі шанси, що льотчик виживе.

Це фантастика від росіян. Чому вони вкинули саме цю версію? Напевно, для того, щоб хоч якось заспокоїти своїх пілотів, бо вони теж є напружені. Просто можуть і не вийти на службу. Можуть сказати: "Ні, ми не підемо, в українців там є якесь ППО, ми боїмося",

– припустив він.

Тільки не зовсім зрозуміло, чому загарбники говорять про "помсту Україні", якщо нібито А-50 збила російська ППО. Однак у Росії продовжать цю риторику.

Як вважає ексспівробітник СБУ, зараз росіяни візьмуть невелику паузу у запуску А-50, бо їм потрібно з'ясувати, чим знищили ці літаки та як можна протидіяти цим засобам.

Що відомо про російський літак А-50 / Інфографіка 24 Каналу

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