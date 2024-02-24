"Уже второй раз, что за х**ня": как россияне истерят из-за сбития А-50

Очевидно, россиянам не очень понравился подарок, который украинская разведка и Воздушные силы подготовили им к так называемому "Дню защитника отечества". В минусе не только авиация врага, но и – психика.

В этом материале 24 Канал собрал реакции россиян на новость о том, что самолет А-50У 23 февраля разбился в Краснодарском крае. Собственно, в ГУР и ВС Украины констатируют, что успешно поразили его над Азовским морем.

Смотрите также Работало ГУР и Воздушные силы: что известно об уничтожении А-50 России над Азовским морем

Реакция россиян на "катастрофу" с А-50У

В основном оккупанты жалуются из-за того, что это уже вторая за последнее время катастрофа с участием А-50. Собственно, 14 января над Азовским морем Украина уничтожила другое такое же авиасудно.

Граждане России жалуются из-за А-50, который уничтожили над Азовским морем / Скриншоты собраны 24 Каналом

В то же время некоторые российские пользователи строят теории вокруг того, что это "на самом деле" была не операция Украины, а кремлевская противовоздушная оборона "сбила самолет". И причина этого "очевидна" – якобы перепутала с "вражеским беспилотником".

Есть такая тенденция, что когда минобороны молчит, то точно сбили А-50 своими же системами ПВО,

– убежден один из российских комментаторов.

Украине такая конспирология только на руку: россияне в очередной раз отказываются признавать успех Сил обороны, оценивать беспристрастно способности украинской армии. Как известно, недооценка противника потом вылезает боком.

Часть россиян думает, что их ПВО сбила самолет / Скриншоты сделаны 24 Каналом

Среди оккупантов есть и те, которые отказываются видеть реальность, что – как на ладони. Поэтому и они призывают не верить "фейковой информации". Хотя факт есть факт: российский А-50У – разбился, ведь его поразили украинские Воздушные силы и ГУР Минобороны нашего государства.

Некоторые россияне призывают "не паниковать" / Скриншоты сделаны 24 Каналом

Смотрите также "Баян" долетался: Воздушные силы подтвердили сбитие А-50 над Азовским морем

Добавим напоследок, что это, очевидно, не первое и не последнее воздушное корыто захватчиков, которое постигнет такая несчастная судьба. Наши Воздушные силы и разведка обещают работать дальше, чтобы у врага было больше проблем.