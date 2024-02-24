У цьому матеріалі 24 Канал зібрав реакції росіян на новину про те, що літак А-50У 23 лютого розбився в Краснодарському краї. Власне, у ГУР та ПС України констатують, що успішно уразили його над Азовським морем.

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Реакція росіян на "катастрофу" з А-50У

Здебільшого окупанти бідкаються через те, що це уже друга за останній час катастрофа за участі А-50. Власне, 14 січня над Азовським морем Україна знищила інше таке ж авіасудно.

Громадяни Росії бідкаються через А-50, який знищили над Азовським морем / Скриншоти зібрані 24 Каналом

Водночас деякі російські користувачі будують теорії навколо того, що це "насправді" була не операція України, а кремлівська протиповітряна оборона "збила літак". І причина цього "очевидна" – нібито переплутала з "ворожим безпілотником".

Є така тенденція, що коли міноборони мовчить, то точно збили А-50 своїми ж системами ППО,

– переконаний один з російських коментаторів.

Зрештою, Україні така конспірологія лише на руку: росіяни вчергове відмовляються визнавати успіх Сил оборони, оцінювати неупереджено здатності української армії. Як відомо, недооцінка противника потім вилізає боком.

Частина росіян думає, що їхня ППО збила літак / Скриншоти зроблені 24 Каналом

Серед окупантів є і ті, які відмовляються бачити реальність, яка – як на долоні. Тому й вони закликають не вірити "фейковій інформації". Хоча факт є фактом: російський А-50У – розбився, адже його уразили українські Повітряні сили та ГУР Міноборони нашої держави.

Деякі росіяни закликають "не панікувати" / Скриншоти зроблені 24 Каналом

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Додамо наостанок, що це, очевидно, не перше й не останнє повітряне корито загарбників, яке спіткає така нещасна доля. Наші Повітряні сили та розвідка обіцяють працювати далі, аби у ворога було більше проблем.