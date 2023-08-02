54-я ОМБр передала "горячий" привет оккупантам "термобаром" собственного производства: мощное видео
Источник:Александр Сырский
Наши военные продолжают уничтожать врага, освобождая территорию родной страны. В сети показали результативную работу 54-й ОМБр.
Ролик в своем телеграме опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский. На нем можно увидеть, как с небольшого расстояния наши защитники буквально выметают из родной земли оккупантов.
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Били оружием собственного производства
54-я ОМБр приветствует врага "термобаром" собственного производства,
– написал Сырский.
По его словам, можно понять, что для атак наши военные использовали термобарическое оружие. А вот формулировка "собственного производства" может свидетельствовать как о том, что защитники самостоятельно создали ее, или говорится об украинской разработке. Как бы там ни было, но врагу сильно досталось.
Что такое термобарическое вооружение?Речь идет об оружии, которое используют, чтобы выбить противника из его защищенных позиций. При взрыве в аэрозольном облаке развивается высокая температура и огромное давление. По сути, это и дало название виду вооружения.
Как наши военные атаковали врага "термобаром": смотрите видео
Обратим внимание, что 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы регулярно в сеть выкладывает видео со своей работой. Защитники неоднократно подчеркивают, что контрнаступление и освобождение территорий – чрезвычайно тяжелый и изнурительный процесс.
Напоследок мы напомним об актуальных потерях врага. Заметим, что за минувшие сутки у россиян стало на несколько десятков боевых машин меньше.
Актуальные потери врага
- За 1 августа наши военные отправили на тот свет 540 оккупантов. А с 24 февраля 2022 года статистику пополнили 247 230 российских захватчиков.
- Если говорить о технике, то уничтожили 4 217 танков, 8 213 боевых бронированных машин, 4 866 артиллерийских систем, 700 РСЗО, 463 средства ПВО.
- Кроме того, в металлолом превратили 315 самолетов, 311 вертолетов, 4042 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1347 крылатых ракет, 18 судов, 7349 автомобилей и автоцистерн и 718 единиц специальной техники.