Россияне обстреляли Херсонскую область, дроны атаковали Брянск и Крым: хронология 556 дня войны

Российская армия уже 556-й день продолжает свою полномасштабную агрессию против нашего государства. Однако украинские военные оказывают мощное сопротивление оккупантам, возвращая назад территорию Украины.

Что происходило на фронте, в тылу и на международной арене, которые совершали оккупанты и какие были главные события 2 сентября – читайте в материале 24 Канала.

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