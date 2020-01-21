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      5 тысяч близнецов на Шри-Ланке пытались установить мировой рекорд: яркие фото

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      На Шри-Ланке пытались установить мировой рекорд / Getty Images

      На Шри-Ланке попытались установить новый мировой рекорд и собрали в одном месте потрясающее количество близнецов. Однако все пошло совсем не по плану. Детали – читайте дальше.

      Организаторы пригласили всех близнецов Шри-Ланки прийти на стадион в Коломбо и превзойти рекорд, который установили в 1999 году. Как сообщили в ВВС, близнецов пришло много и организаторы не могли посчитать их всех.

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      Из-за большого количества близнецов процедура сильно затянулась и прошла с нарушением. Люди образовывали огромные очереди, ведь каждую пару нужно было зарегистрировать и проверить их документы.


      Организаторы пригласили всех близнецов Шри-Ланки / Фото: AFP


      Все близнецы Шри-Ланки должны были прийти на стадион в Коломбо / Фото: AFP

      По словам организаторов, им удалось собрать пять тысяч пар близнецов, однако в Книге рекордов Гиннеса заявку пока еще не подтвердили. Точные результаты должны появиться уже через две недели. Предыдущий рекорд установили в 1999 году. Тогда в одном месте удалось собрать 3961 пар близнецов, 37 тройняшек и четыре четверняшек.


      Точные результаты должны появиться уже через две недели / Фото: EPA

      Примерно 5 тясяч близнецов собрались на Шри-Ланке / Фото: EPA, Getty Images, AFP

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Рекорды
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