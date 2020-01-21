5 тисяч близнюків на Шрі-Ланці намагалися встановити світовий рекорд: яскраві фото

На Шрі-Ланці спробували встановити новий світовий рекорд і зібрали в одному місці приголомшливу кількість близнюків. Однак все пішло зовсім не за планом. Деталі – читайте далі.

Організатори запросили усіх близнюків Шрі-Ланки прийти на стадіон у Коломбо і перевершити рекорд, який встановили 1999 року. Як повідомили у ВВС, близнюків прийшло забагато й організатори не могли порахувати їх усіх.

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Через велику кількість близнюків процедура сильно затяглася і пройшла з порушенням. Люди утворювали величезні черги, адже кожну пару потрібно було зареєструвати та перевірити їхні документи.



Організатори запросили усіх близнюків Шрі-Ланки / Фото: AFP



Усіх близнюки Шрі-Ланки мали прийти на стадіон у Коломбо / Фото: AFP

За словами організаторів, їм вдалося зібрати п'ять тисяч пар близнюків, однак у Книзі рекордів Гіннеса заявку поки ще не підтвердили. Точні результати мають з'явитися вже за два тижні. Попередній рекорд встановили у 1999 році. Тоді в одному місці вдалося зібрати 3 961 пар близнюків, 37 трієнь і чотири четверні.



Точні результати мають з'явитися вже за два тижні / Фото: EPA

Приблизно 5 тисяч близнюків зібралися на Шрі-Ланці / Фото: EPA, Getty Images, AFP

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