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      5 тисяч близнюків на Шрі-Ланці намагалися встановити світовий рекорд: яскраві фото

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      На Шрі-Ланці намагалися встановити світовий рекорд / Getty Images

      На Шрі-Ланці спробували встановити новий світовий рекорд і зібрали в одному місці приголомшливу кількість близнюків. Однак все пішло зовсім не за планом. Деталі – читайте далі.

      Організатори запросили усіх близнюків Шрі-Ланки прийти на стадіон у Коломбо і перевершити рекорд, який встановили 1999 року. Як повідомили у ВВС, близнюків прийшло забагато й організатори не могли порахувати їх усіх. 

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      Через велику кількість близнюків процедура сильно затяглася і пройшла з порушенням. Люди утворювали величезні черги, адже кожну пару потрібно було зареєструвати та перевірити їхні документи. 


      Організатори запросили усіх близнюків Шрі-Ланки / Фото: AFP


      Усіх близнюки Шрі-Ланки мали прийти на стадіон у Коломбо / Фото: AFP

      За словами організаторів, їм вдалося зібрати п'ять тисяч пар близнюків, однак у Книзі рекордів Гіннеса заявку поки ще не підтвердили. Точні результати мають з'явитися вже за два тижні. Попередній рекорд встановили у 1999 році. Тоді в одному місці вдалося зібрати 3 961 пар близнюків, 37 трієнь і чотири четверні.


      Точні результати мають з'явитися вже за два тижні / Фото: EPA

      Приблизно 5 тисяч близнюків зібралися на Шрі-Ланці / Фото: EPA, Getty Images, AFP

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Рекорди
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