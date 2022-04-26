6 миллионов долларов на ВСУ: НАБУ и САП передали армии рекордную взятку за Злочевского

Суд снял арест со средств, которыми пытались подкупить руководство антикоррупционных органов. Речь идет о 6 миллионах долларов (более 170 миллионов гривен по курсу НБУ), которые переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил ряд антикоррупционных органов, отметив, что решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП. Напомним, что это – самая большая в истории Украины взятка.

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Рекорд в сфере взяточничества

В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, одним из них оказался чиновником ГУ ГНС в Киеве. Двое мужчин пытались подкупить руководство антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего чиновника.

Тогда "услугу" оценили в 5 миллионов долларов. Еще 1 миллион чиновник ГУ ГНС "накинул сверху" за оказанную помощь. Все три человека, а также инициатор подкупа привлечены к ответственности. Расследование было завершено, дела по их обвинению слушаются в ВАКС.



В поддержку ВСУ перечислили 6 миллионов долларов / Фото САП

Сегодня командование Сил спецопераций сообщило, что все средства официально перевели на счета воинских частей ССО Украины. Их используют на самые неотложные нужды армии. Контролировать распределение, в частности, будет главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный.